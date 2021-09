Beppe Viola-Accademia Pertusa: un guizzo di Di Lucia regala tre punti fondamentali ai padroni di casa

Vittoria fondamentale, al cardiopalma, per il Beppe Viola di Andrea Faccini, contro un'Accademia Pertusa bella ed ordinata, allenata da Alessio Ragazzoni. Partita equilibrata fino all'ultimo, decisa da Roberto Di Lucia, che sfrutta, al 35' della ripresa, l'unica vera disattenzione della difesa ospite. Classica partita di vertice, in cui le squadre si studiano per lunghi tratti della gara, lasciando da parte giocate e spettacolo, per far posto a tanti tatticismi. L'Accademia Pertusa, dalla sua, reclama tre rigori non concessi dal direttore di gara (il sig. Gallo Rosso della sezione di Pinerolo) e la poca cura della fase difensiva in occasione del...

