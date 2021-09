Mappanese-Gassino: rossoblù royale, un gol per tempo di Zucco e Genzano lanciano in orbita il gruppo di Filograno

Vincere sul campo della Mappanese non è mai semplice, per questo la vittoria del Gassino ha un doppio valore: certifica la maturità e la qualità della formazione di Filograno, che comunque a fine gara ha fatto notare come in campo ci fossero molti giovani, e consente ai ragazzi della collina di continuare il loro cammino in vetta alla classifica in un Girone che si preannuncia scoppiettante. Sul fronte Mappanese, va certamente apprezzata la grinta e la voglia di fare risultato della squadra, anche se sul piano offensivo c'è ancora da lavorare: Hountangni, al di là del fatto che era al...

