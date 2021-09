Game Over La Chivasso, dopo 102 anni la corsa termina

Tutto finito. Giocatori liberi di accasarsi altrove (almeno i più quotati, considerando che la stagione è appena iniziata e gli organici delle squadre sono ormai a posto), campo «Ettore Pastore» chiuso almeno fino alla fine della stagione, e soprattutto maglie biancorosse che non si vedranno più sul campo e rimarranno chiuse in qualche armadio o borsone, pronte a diventare materiale «storico». La corsa del La Chivasso è terminata incredibilmente nelle scorse ore, con la comunicazione dell’inattività del club al Comitato Regionale Figc-Lnd Piemonte-Valle D’Aosta. È andata dunque a finire nella peggior maniera possibile l’agonia del club biancorosso, iniziata di fatto al termine della stagione 2017-2018 e arrivata fino ad un punto di non ritorno. A chiudere l’ultra-centenaria storia è stata la presidente Marilena Gisoldo, subentrata a Gianpiero Pitzalis nell’ottobre 2019 ma mai in grado di prendere in mano la situazione e garantire un vero rilancio del club. La punta dell’iceberg è stata la mancata presentazione della prima squadra domenica scorsa in quel di Ponderano per la terza di campionato contro il team biellese. Il giorno prima era scesa in campo l’Under 19 perdendo 7-0 contro il Montanaro, mentre in precedenza avevano già abbandonato il vascello i componenti dell’Under 15, anche loro non presentatisi alla partita contro l’Aosta 511. Dato per assodato che fino alla stagione 2022-2023 non si vedranno più le maglie biancorosse in campo e dato per assodato anche che questo avvenga sicuramente, rimane da capire in che categoria ripartirà il nuovo La Chivasso. Molti appassionati di calcio biancorosso attendono gli sviluppi, anche se saranno a lungo termine.