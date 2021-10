Colleretto-Bosconerese: Zenerino tuttofare, caparbio Sterrantino, i padroni di casa si regalano una vittoria alla "Allegri"

E' un Colleretto solido quello che oggi si porta a casa l'intera posta in palio nel big match di Albiano contro una Bosconerese che gioca veramente un bel calcio che però torna a casa con zero punti in tasca ma con la consapevolezza di poter dire la propria in questo campionato, padroni di casa molto cinici nello sfruttare le occasioni che gli capitano ma soprattutto bravi nel capire quali sono i momenti in cui é possibile rischiare qualcosa in più e in quelli in cui é meglio essere solidi. Insomma due squadre con mentalità opposte ma in comune hanno due...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con