Ticinia si cambia: in panchina arriva l'ex Vittuone Alessandro Canova

La Ticinia ha deciso di cambiare il proprio condottiero della prima squadra: salutato Carlo Belvisi, la panchina è stata affidata ad Alessandro Canova.

Canova nella stagione 2019/20 era alla guida dell'Under 19 dell'Accademia Vittuone, ma in passato ha avuto modo di confrontarsi anche con prime squadre, allenando nel campionato di Promozione proprio l'Accademia Vittuone (2014/16 e 2017/18) e il Robbio (2018/19). In passato il tecnico è stato anche fra le fila di Concordia e Pro Vigevano.

Un cambio per cercare di invertire il senso di marcia di una squadra costruita in maniera egregia dal Direttore Sportivo Loris Rocchi, che sta raccogliendo meno del previsto in questo avvio di campionato.