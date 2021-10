Pro Palazzolo-Cigliano: zampata di Savant Ros e i giallorossi detronizzano la capolista

Gol di Maicol Savant Ros al 43' del primo tempo e il Cigliano vince il derby. La zampata dell'attaccante di Maurizio Schincaglia permette ai suoi di essere corsari nel derby con la Pro Palazzolo. Match molto bloccato da ambo le parti soprattutto nella prima frazione dove si registrano più infortuni che tiri in porta. Dopo il gol e l'espulsione di Mardi, nella ripresa il match diventa più vibrante e il Cigliano colpisce anche due pali: uno con Rubino e uno con Lami. Troppo poco di contro per la formazione di Claudio Fiorentino, che esegue solo un tiro in porta nella...

