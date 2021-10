Spazio Talent Soccer-Cenisia: i gialloblù superano le violette grazie alla rete d'astuzia di Ruvolo

Lo Spazio Talent con la sua vecchia guardia si conferma tra le protagoniste del girone, la vittoria permette di restare a tre lunghezze dalla vetta. Il Cenisia a bocca asciutta nonostante una buona prova del suo collettivo. Quello tra queste due società era un vero e proprio scontro diretto, entrambe a dieci punti non avevano nessuna intenzione di perdere il passo con le prime in classifica, in un girone dove per conquistare i primi posti ci sarà da sudare. La partita ha rispecchiato a pieno la classifica; infatti si ha assistito a novanta minuti molto equilibrati dove è stato un...

