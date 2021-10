Lesna Gold-Collegno Paradiso: Casagrande risponde a Lo Russo, la sfida tra bomber finisce in parità

Un tempo per uno, non solo per Lesna Gold e Collegno Paradiso, ma anche per i due bomber: nel primo è stato protagonista Moreno Lorusso, ha siglato il rigore e ha avuto un'occasione clamorosa per raddoppio, nel secondo è cresciuto Andrea Casagrande, e anche lui, dopo il pari, ha avuto la palla per ribaltare il risultato. E invece alla fine è uscito fuori un pareggio, in cui un po' tutti hanno qualcosa da recriminare. I padroni di casa, oltre ai vari infortunati assenti, hanno dovuto rinunciare a due giocatori già nel primo tempo, mentre gli ospiti reclamano per un altro...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con