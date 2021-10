Mappanese-Vallorco: i biancoblù creano ma sbagliano tanto, Borghi riacciuffa il pari nel finale

Prima della partita tra Mappanese e Vallorco il pareggio era sicuramente il risultato più gettonato per gli scommettitori più incaliti. Lo era sia per il valore delle squadre che per il loro ottimo andamento in campionato. Per come è andata la partita però, il Vallorco ha tantissimo da recriminare nell'1-1 finale: dopo il vantaggio firmato Riva Governanda, i biancoblù si sono mangiati una serie di occasioni ghiottissime, riaccendendo la speranza nei cuori della Mappanese, che ha poi trovato il pareggio con Borghi nel finale. Una partita giocata su ottimi livelli dal gruppo di Bruno Mattiet, che paga la poca precisione...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con