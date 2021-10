Accademia Pertusa-Lesna Gold: Casagrande illude gli ospiti, Gagliardi al 90' dal dischetto salva il Pertusa

Ottava giornata di campionato che vede scontrarsi l'Accademia Pertusa terzo e il Lesna Gold secondo. Le due formazioni sono divise solo da un punto tra loro, una vittoria permetterebbe ad una delle due squadre di staccare l'avversaria e rimanere in scia al Beppe Viola per ora capolista. Partita che vede dominare il Lesna Gold per quanto riguarda il gioco, Pertusa più attendista. Il gol del vantaggio oronero è di Casagrande, che con una bella punizione dalla sinistra batte un Cariolo non irresistibile su questa conclusione. Il pareggio arriva nei minuti finali, da un rigore dubbio assegnato al Pertusa, sul dischetto...

