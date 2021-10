Montanaro-Gassino: Distefano-D'Agostino coppia vincente, lo scontro diretto va ai gialloblù di Morisi

Il sogno continua. Il Montanaro si aggiudica l’attesissimo scontro diretto con il Gassino, issandosi da solo in vetta alla classifica del girone C, a +2 sul Vallorco e a +3 proprio sui rossoblù. Una partita, quella dei gialloblù di Morisi, giocata in modo gagliardo e convincente, sigillata nella ripresa grazie alle reti di Distefano e D’Agostino (su rigore). Giornata storta in tutto e per tutto per il gruppo di Filograno, che in colpo solo incassa le prime reti e la prima sconfitta in campionato, facendosi scavalcare in classifica dal Vallorco. Da registrare, come se non bastasse, la sciocca espulsione di...

