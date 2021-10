Perosa-Villastellone: la risolve bomber Caserio per i padroni di casa a 8' dalla fine

Ha decidere una partita da lasciare senza fiato ci pensa il bomber di casa con la nove che a pochi minuti dal termine trova all'interno dell'aria piccola la zampata giusta, regala così al Perosa una vittoria importantissima per la classifica, con i tre punti arriva la vetta in solitaria con il Villastellone che esce dal campo affranto per aver perso lo scontro diretto. La partita tra le due capoliste fino a quel momento, si svela subito essere maschia, tanti contrasti e anche molto duri, poco gioco palla a terra e tanti lanci lunghi. Partenza a razzo del Perosa Bastano due minuti...

