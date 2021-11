Villastellone-San Bernardo: la perla di Massera apre le danze per il dominio dei padroni di casa

Al termine di una grande prestazione il Villastellone porta a casa i tre punti ed aggancia nuovamente in testa alla classifica il Perosa, caduto nel campo del Garino; la formazione di Giulio Zanotti supera un ottimo San Bernardo per 3-0. Le due formazioni si presentano con stati emotivi totalmente differenti: i padroni di casa arrivano da una pensante sconfitta nello scontro valevole per la testa della classifica; gli ospiti, d'altro canto, giungono alla sfida dopo sei risultati utili consecutivi. Dai biancorossoblù ci si aspetta una reazione e il tecnico non cambia la sua filosofia, schierando un 3-4-1-2 a trazione offensiva, cercando...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con