Accademia Pertrusa-Cenisia: pareggio importante, che non muove la classissifica, tra gli uomini di Ragazzoni e quelli di Riccetti

Un punto a testa nella sfida, valida per il quarto posto, tra l'Accademia Pertusa di Alessio Ragazzoni e il giovane Cenisia di Massimo Riccetti. Al 90' è 0-0, ma le emozioni non sono certo mancate. Nella prima frazione meglio la formazione ospite, che, quando parte in velocità, può sempre contare sulla freschezza di Mohcin Fathi e Filippo Castello, bravi a dare palloni invitanti ad un Lorenzo Saletti che, dopo la doppietta della scorsa giornata, si deve arrendere per ben due volte ad un monumentale Marco Cariolo, estremo difensore di casa, e migliore in campo. Nella ripresa esce tutta l'esperienza dell'Accademia...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con