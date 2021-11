Pro Palazzolo-Virtus Vercelli: tris pesantissimo dei gialloneri, Putrino è sempre più primo (con una partita in meno)

Prova di forza della Virtus Vercelli, che comanda dall'inizio alla fine e vince 3-0 in quel di Palazzolo. La squadra di Gigi Putrino continua la sua corsa in vetta alla classifica grazie al perentorio tris in casa della Pro Palazzolo. Subito in evidenza la coppia Bellinghieri-Bilotta, con un'invenzione geniale di tacco del primo per il secondo, che scocca la prima freccia. Le due «B» ancora protagoniste nella ripresa quando confezionano il rigore del 2-0 di Arfuso. Chiude la gara, al primo minuto di recupero, il destro sul primo palo di Petasecca. MONOLOGO VIRTUS. Obiettivi diversi ma punti che pesano per...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con