Gassino SR-CNH Industrial: Gastaldo firma l'impresa da ex, un punto pazzesco in 11 contro 9

Un tempo il sabato sera si andava a Gassino per gustare il gelato di Renato, ora anche una partita del Gassino in notturna può rivelarsi ricca di gusto. Il pareggio agguantato in extremis dal Gassino in casa contro l'ultima in classifica ha il gusto amaro di una sconfitta, perché le aspettative della società sono ben altre e anche perché alla luce del match visto, le recriminazioni possono essere ben poche. Per il CNH Industrial, invece, il risultato ha il sapore dell'impresa e, forse, della rinascita. Giocando con questo spirito, i risultati non dovrebbero tardare ad arrivare. Sul piano del gioco,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con