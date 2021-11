Lesna Gold-Beppe Viola: i gol di Shtembari e Fabio Saracco portano in testa alla classifica i padroni di casa

Lo scontro diretto per la vetta della classifica dell'undicesima giornata del girone D della Prima Categoria Piemonte si preannunciava intenso e così è stato. Alla vigilia del match il Beppe Viola era in testa alla classifica con 26 punti, due lunghezze di vantaggio sul Lesna Gold, secondo a quota 24 punti. L'avvio dell'incontro vede gli ospiti rendersi pericolosi in offensiva, ma peccano di imprecisione sotto porta, non concretizzando le occasioni create. Al diciassettesimo minuto, Shtembari porta in vantaggio i padroni di casa grazie a una gran punizione dalla destra a incrocio all'angolino sinistro della porta. Il Beppe Viola reagisce cercando...

