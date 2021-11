Piossasco-Candiolo: match pazzo che gli ospiti portano a casa i 3 punti in nove grazie ad un super Pellegrino

Se avessero detto a Matteo Pellegrino nel dopo partita di domenica scorsa contro il San Secondo, dove i suoi erano usciti sconfitti per 3-1 per via di un suo errore, che sarebbe stato decisivo in una vittoria nello scontro salvezza con il Piossasco probabilmente non ci avrebbe creduto, eppure è ciò che ha raccontato questo match, un rigore parato e svariati interventi fuori da ogni logica che regalano tre punti al Candiolo fondamentali nella corsa alla salvezza; per il Piossasco ci si attendeva una conferma dopo la grande vittoria in casa dell'Orbassano, quel 2-1 in casa della terza in classifica...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con