Beppe Viola, in uscita da via Palatucci il classe '89 Davide Rizzi

Un'avventura durata poche settimane e già giunta al suo epilogo. Il rapporto tra il Beppe Viola e Davide Rizzi, calciatore classe 1989, si è concluso nella serata di martedì 23 novembre, poco dopo la sconfitta nel big match con il Lesna Gold dell'ultima giornata.

Playmaker davanti alla difesa, Rizzi è un veterano della Promozione e della Prima Categoria, avendo vestito le maglie di BVS, Vanchiglia, Sanmauro, Kl Pertusa, Mirafiori, Santa Rita, Ivrea Banchette, Caselle e Lesna Gold, prima di accasarsi al Beppe Viola a inizio ottobre. Davide ha a curriculum circa 250 presenze tra i dilettanti, conditi da 25 reti segnate in campionato a cavallo tra le due categorie. Con l'arrivo al lanciatissimo Beppe Viola stava portando il suo contributo alla causa, riuscendo anche a segnare il suo primo e unico gol in biancoblù alla decima giornata contro il Rapid. Qualcosa però non ha funzionato con la seconda forza del girone D di Prima Categoria e adesso Rizzi è a caccia di una nuova casacca da indossare e da onorare.