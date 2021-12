Il Chianocco smuove il mercato di Prima Categoria: doppio arrivo per Natalino Calabrò

Valsusa in fermento nei primi giorni di mercato autunnale/invernale. Non solo Union Vallesusa in Promozione, ma anche Chianocco in Prima Categoria: la società di Massimiliano Rossero non perde tempo e a poche ore dalla partita casalinga contro il Santa Rita (che seguiremo direttamente sul campo) ufficializza i primi due rinforzi. Vestiranno Orange Davide Rizzi, centrocampista classe 1989, e Massimo Sinagra, difensore centrale del 1997.

Rizzi si era da poco separato con il Beppe Viola, squadra militante nello stesso girone del Chianocco (il D): con i torinesi di via Palatucci ha messo a referto 5 presenze e 1 gol, segnato nell'ultima gara giocata contro il Rapid. Pochi giorni dopo la notizia del suo addio alcune società si sono interessate all'ex Mirafiori e Vanchiglia, ma tra tutte l'ha spuntata il Chianocco del DS Irmo Tonda. Decisamente meno spazio quello invece avuto a disposizione da Massimo Sinagra a Pianezza in questa stagione: per il ventiquattrenne scendere di una categoria in una società carica e vogliosa di far bene come il Chianocco può essere lo stimolo giusto per rilanciarsi. Calabrò ha adesso due frecce in più al suo arco, da poter scoccare già domenica contro il Santa Rita.