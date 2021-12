Chianocco-Santa Rita: torinesi corsari grazie a Lamalva, l'1-0 vale il sorpasso

Importante vittoria in trasferta a Chianocco per il Santa Rita di Russo, che risale la china superando nella classifica del girone D proprio gli avversari odierni. I tre punti ospiti arrivano grazie all'incornata a metà primo tempo di Lamalva, e grazie a Gallo, che neutralizza il penalty di Tonda. Il Chianocco produce una grande mole di gioco, e deve fare i conti con la sfortuna, ma è spesso poco concreto e impreciso nell'ultima fase della costruzione. È la terza vittoria di fila per gli uomini di Russo, che su un campo difficile si riconfermano, ottenendo il massimo dall'unica rete realizzata...

