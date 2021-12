Mappanese-Montanaro: la capolista soffre un tempo ma dilaga nella ripresa e sigilla la vittoria con D'Agostino

Il Montanaro continua a vincere, anzi in questo caso a stravincere. La capolista del girone C ha infatti letteralmente travolto la Mappanese con un inappellabile 6-2. Fin quando il gruppo di Luca Marrella ha retto la partita è stata bella e combattuta, con il botta e risposta tra Zarantonello (doppietta), Borghi e Rigatto ad illuminare il primo tempo. Nella ripresa però i padroni di casa hanno dovuto alzare bandiera bianca di fronte alla maggiore potenza di fuoco a disposizione del gruppo di Morisi, che grazie alle reti di Capirone, Bertone, Zorzi e D’Agostino ha dilagato e ha messo in cassaforte...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con