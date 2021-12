Mappanese-Montanaro: la fotogallery a cura di Antonio Cunazza

L'ennesima conferma di un girone d'andata quasi perfetto. Il Montanaro va in trasferta a Mappano e stravince con un rotondissimo 2-6: la formazione di Morisi manda in gol 5 ragazzi diversi (doppio Zarantonello, Capirone, Bertone, Zorzi e D'Agostino), confermando la propria leadership nel girone C di Prima Categoria. Le emozioni della gara di domenica 5 dicembre attraverso gli scatti di Antonio Cunazza....