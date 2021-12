Saviglianese, l'ex-capitano della Montatese ha fatto il suo approdo in maglia rossoblù per portare tutta la sua esperienza alla categoria

Se con un Fabio (D'Alessandro) era stato rinforzato il reparto offensivo, con un secondo Fabio è il centrocampo a venire potenziato. Come era già stato anticipato nelle scorse settimane, la Saviglianese FBC 1919 era alla ricerca di un elemento di qualità da far giocare in mezzo il campo e, infatti, ha formalizzato l'acquisto di Fabio Di Prima, centrocampista proveniente dalla Montatese: l'oramai ex-capitano dei gialloblù, dopo dieci presenze (per un totale di 872') e due reti registrate nell'attuale stagione di Promozione, saluta la squadra allenata da Marco Grosso e si aggrega a quella del tecnico Mauro Fontana, in modo da portare tutta la sua esperienza nel campionato di Prima Categoria. Esperienza non nuova per il classe 1995, il quale ha già affrontato la categoria con le casacche dell'Atletico Racconigi e dello Sportroero, prima di arrivare in Promozione e diventare un fedelissimo di Montà, tanto da guadagnare la fascia da capitano. Adesso, il giocatore è pronto a rinforzare il centrocampo rossoblù, in modo da permettere ai Maghi di effettuare il salto nel campionato superiore: da Di Prima a Di Promo il passo è breve.

«È un ottimo giocatore, che seguivamo già da un paio di anni - ha ammesso il presidente Giacomo Crosetto - Con Bosio e Giordano può andare a formare un centrocampo di livello super: con la tecnica di cui è dotato può darci ulteriore qualità e permettere di far respirare grazie alle rotazioni; è un ottimo acquisto e speriamo che possa andare tutto nel migliore dei modi».

«Dopo tre anni con l'obbiettivo salvezza fa gola una società con delle prospettive diverse, è una realtà molto strutturata che punta in alto - ha spiegato Fabio Di Prima - Conosco già bene alcuni membri del direttivo, poiché ci eravamo già sentiti in passato, poi si sono rifatti sotto e alla fine siamo riusciti a portare a termine la trattativa. A Montà ci sono sempre state le condizioni per fare bene, grazie a gruppo, staff e dirigenza; si è trattato di un ambiente famigliare fin dal primo giorno e oltretutto quest'anno avevo una maggiore responsabilità in quanto capitano della squadra. I piani ambiziosi dei saviglianesi hanno fatto sì che mi venisse la voglia di rinunciare al "blasone" della categoria: ci auguriamo di fare un salto avanti nel più breve tempo possibile. Qualche membro della rosa lo conosco già, sia per nome che per esperienza: si tratta di un collettivo forte, al quale sta stretta la categoria; inoltre, il tecnico tiene molto a fare bene e mi ha voluto fortemente. Nonostante la qualità che ho percepito, per guadagnare i successi e l'accesso alla Promozione dovremo lottare di domenica in domenica».