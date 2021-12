Mastrorosa torna in Prima: accordo trovato con il Moncalieri di Bonafede

Colpo grosso nel girone E di Prima Categoria. Il Moncalieri ha infatti messo sotto contratto Riccardo Mastrorosa, attaccante classe 1992 in arrivo dal Bsr Grugliasco, con cui viaggiava al ritmo di 5 reti segnate in 11 gare in Promozione.

Il bomber ritrova così Michele Bonafede, tecnico che lo conosce bene, avendolo allenato nella stagione 19/20, in cui il Valdruento dei miracoli conquistò la Promozione senza subire nessuna sconfitta. Il 19/20 rappresenta anche la migliore annata dal punto di vista realizzativo per Mastrorosa, che siglò la bellezza di 21 reti in 21 partite, pareggiando il suo record (tra i Dilettanti) risalente alla stagione 15/16 in maglia Villarbasse, sempre in Prima Categoria. Un acquisto di tutto rispetto dunque quello messo a segno dai biancazzurri, che sperano così di colmare definitivamente il gap con il trenino di testa, per provare a realizzare il sogno chiamato playoff.