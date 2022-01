Giorgi fiuta il colpaccio: «Adesso vogliamo vincere noi!»

Ci sarà ancora (purtroppo) da attendere qualche altra settimana in casa Montanaro prima di riprendere la corsa verso il sogno chiamato Promozione. Ma quello che è certo è che il gruppo diretto da Gianmarco Morisi si farà trovare pronto per il ritorno in campo con il River Plaine. Nel frattempo a spiegare i contorni di quella che è una vera e propria impresa (ben 38 punti conquistati sui 42 disponibili) prova Alessandro Giorgi, centrocampista classe 1995 tra i più esperti della giovane rosa gialloblù, per anni bandiera del Gassino tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria (8 stagioni in tutto). Il suo apporto a centrocampo ha fatto sicuramente la differenza. «Ma siamo comunque andati oltre le aspettative di partenza - ammette Giorgi - siamo partiti molto bene con il CNH Industrial alla prima di campionato, la domenica successiva abbiamo vinto contro il Saint Vincent e da lì in poi è diventato naturale provare a vincerle tutte. Fatto sta che non abbiamo ancora perso e abbiamo lasciato per strada appena due pareggi. Ci sta quello contro il Vallorco perché è la squadra più forte che abbiamo incontrato sinora, mentre con il San Maurizio Canavese la dinamica della partita è stata strana, siamo anche andati in svantaggio, forse abbiamo sottovalutato un po’ troppo l’avversario, ma avevamo anche assenze importanti».

A trovare quello che può essere il «segreto» di un inizio di stagione così soddisfacente, Giorgi non ci mette molto: «Sono ormai diversi anni che gioco in prima squadra e in questo tipo di categorie la differenza la fa sempre il gruppo, a Montanaro in questa stagione giochiamo l’uno per l’altro e tutti si stanno mettendo a disposizione. Conoscevo già da quando sono arrivati molti ragazzi della rosa per averci giocato contro anche in categorie superiori, ed è sempre andato tutto molto bene. Contro lo stesso Gassino eravamo tranquillissimi perché abbiamo giocato come sapevamo oltretutto avendo ben presente che non eravamo noi a dover vincere il campionato per forza. Ma forse lo scarto rispetto alle altre sta proprio qui: non lo dico per presunzione, ma ci sono stati alcuni frangenti nei quali siamo scesi in campo sapendo già che al termine della partita avremmo portato a casa i 3 punti». Chiaro ora come si deve sviluppare il resto della stagione per il centrocampista gialloblù: «Non ci tiriamo indietro e faremo di tutto per arrivare primi. Siamo solidi in tutti i ruoli, con uno Zarantonello ritrovato e con un D’Agostino che sta giocando un campionato spaziale».