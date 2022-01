Il Canegrate piazza il colpo in attacco: arriva Azizou Zoumbare

Colpaccio in attacco per il Canegrate di Ivan Bresciani, che si assicura le prestazioni dell'attaccante Azizou Zoumbare.

L’attaccante, nato in Burkina Faso, è un ex calciatore professionista: ha giocato in Germania (FC Sand, Eltersdorf, DJK Don Bosco Bamberg), in Galles (Bangor City) e nella Repubblica di San Marino (Tre Fiori).

Un innesto che servirà al Canegrate per cercare di raggiungere l'obiettivo playoff: gli uomini di Ivan Bresciani attualmente sono in quinta piazza nel girone P di Prima Categoria, con 20 punti messi in saccoccia in 13 partite disputate.