Santa Rita scatenato: due innesti tra cui il grande ritorno di Matteucci

Il Santa Rita, in questa stagione, è stato in grado di uscire dalle difficoltà; infatti, dopo un inizio poco entusiasmante con due soli punti conquistati in otto giornate ha tirato fuori carattere e determinazione, che hanno portato all'attuale score di quattordici punti grazie ad appena sei gare. Attualmente si trova in zona play-out, ma per uscirne non è più necessaria un'impresa impossibile essendo il gap dalla zona salvezza di sole due lunghezze. La società, ben conscia della situazione, è rimasta vigile sul mercato attendendo il momento giusto per cogliere l'occasione e regalare al tecnico Saverio Russo giocatori funzionali al suo sistema di gioco.

Quel momento è arrivato e sono stati resi ufficiali ben due innesti: Michelangelo Matteucci e Alessandro Loris Canale. Per il primo si tratta di un grande ritorno, visto che il centroavanti classe 92' aveva già vestito per due stagioni la casacca biancoazzurra. Il secondo è un innesto pronto per rinforzare le corsie laterali essendo titolare nella categoria da due stagioni, ma anche per garantirsi la copertura nel ruolo per molti anni; infatti, il terzino in arrivo dall'Atletico Racconigi quest'anno compirà ventitrè anni. Gli autori di questo capolavoro sono il team Manager Claudio Chiorra e il direttore sportivo Patrick Zandomeneghi, quest'ultimo ci tiene anche ad accogliere i nuovi acquisti: «Ringrazio entrambi per la disponibilità e per aver scelto di sposare il nostro progetto, in particolare sono molto contento che Matteucci abbia accettato di intraprendere nuovamente un percorso con noi»; per la punta vi sono le attenzioni dei riflettori perché nessuno ha dimenticato la stagione 2017/2018, nella quale ha toccato quota sedici centri tra cui uno di questi la rete decisiva ai play-off che ha permesso al Santa Rita di raggiungere il traguardo chiamato promozione.

Alessandro Canale, classe 1999, nuovo volto del Santa Rita

Ora per lui la sfida più grande: andare a soffiare il posto da titolare a Lino La Malva, che è arrivato nel mese di novembre ed è risciuto subito a caricarsi l'attacco del Santa Rita sulle spalle siglando quattro reti in sei presenze. La sfida sarà infuocata e a beneficiarne ci sarà il tecnico Saverio Russo, che si potrà ritenere soddisfatto per il grande lavoro svolto dalla sua società per centrare l'obbiettivo salvezza.