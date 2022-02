Lombardo e Paduano illudono il Cnh, Di Fresco la riprende con una magia, ma la X non accontenta nessuno

Lo scontro salvezza per eccellenza finisce in paritá. Cnh Industrial e CG Aosta si sono infatti spartite la posta in palio, portando a casa un 2-2 che serve poco ad entrambe le squadre, che rimangono appaiate all’ultimo posto in classifica. A mangiarsi le mani sono soprattutto i padroni di casa, che hanno dilapidato il doppio vantaggio maturato grazie alle reti di Lombardo (su rigore) e Paduano. Bicchiere mezzo pieno invece per i valdostani di Giulio De Ceglie, che nonostante le tantissime assenze sono riusciti a rimontare grazie alla doppietta di Giuseppe Di Fresco (un rigore ed una punizione perfetta) e...

