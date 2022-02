La pennellata al 90' di Menegazzi affossa una grande Mappanese

La Mappanese esce sconfitta, ma con grande onore, dalla sfida playoff con il Colleretto. I ragazzi di Luca Marrella ci tenevano particolarmente a portare a casa i tre punti, per onorare al meglio la memoria di Fabio Mussetta, storico ex giocatore biancorosso venuto a mancare il 15 Gennaio scorso. I fiori, i palloncini biancorossi, il minuto di silenzio: tutto il commovente pre-gara ha fatto da preludio ad una partita gagliarda della Mappanese, che con Poleo ha risposto alla rete iniziale di Burbatti, per poi giocarsela alla grande fino al 90’. A spezzare l’equilibrio è arrivata però la punizione di Andrea...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con