Operazione sorpasso Virtus Vercelli: Napolitano e Petasecca lanciano i gialloneri a -1 dal 2° posto

Virtus Vercelli straripante e 2-0 alla capolista Valle Cervo Andorno. La squadra di Putrino ritrova lo smalto delle prime giornate e annichilisce con una prestazione maiuscola la formazione biellese, incapace di reagire e mettere in difficoltà i giallo-neri. Partita interpretata in maniera esemplare, senza sbavature in tutti i reparti e con un punteggio ancora molto magro per quello che si è visto in campo. Punteggio comunque all'inglese con una rete per tempo: apre Napolitano, chiude un gran gol di Petasecca. IL GUIZZO DI NAPOLITANO. E' il big match della quindicesima giornata di campionato. Si apre con una sfida di alta...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con