Lopez e Romano puniscono il San Bernardo: tre punti e sorpasso per l'Orbassano.

Un gol per tempo, un penalty sbagliato dagli avversari e una prestazione collettiva convincente: questi gli ingredienti della vittoria dell'Orbassano, che prosegue la sua striscia positiva dopo il successo contro il Perosa. Il San Bernardo, sconfitto ma non dominato, non dà seguito ai tre punti guadagnati in casa del Piossasco, mancando l'occasione per il pari dagli undici metri sul parziale di 0-1. L'Orbassano mette in mostra una grande solidità difensiva respingendo quasi tutti gli assalti ospiti, e sfrutta la brillantezza degli uomini a centrocampo, oltre che una luminosa invenzione di Lopez, decisiva per chiudere la gara. Il San Bernardo, mancando...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con