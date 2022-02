Acrobatico Ceste, Capasso per il sorpasso, rimonta San Giorgio in 6 minuti

Nello scontro salvezza tra Santa Rita e San Giorgio si assiste ad una partita pazza. Prima i padroni di casa in inferiorità numerica trovano il vantaggio; poi gli ospiti, dopo una prestazione opaca, trovano un'incredibile rimonta grazie ai gol di Ceste e Capasso. Termina 1-2 lo scontro da zone calde della classifica. I tre punti per i biancoviola sono ossigeno puro; infatti, la classifica ora gli sorride dopo tanto tempo, il decimo posto con venti punti non deve però far abbassare la guardia, la zona play-out è solamente a una lunghezza. Per i biancoblù la sconfitta in casa brucia, non...