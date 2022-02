Castellucci abbatte il muro San Maurizio, riparte la rincorsa del Gassino

Il Gassino riprende il suo cammino. Il gruppo di Luca Filograno torna infatti alla vittoria, dopo la sorprendente sconfitta interna con il Cafasse, superando il San Maurizio per 2-0. La gara si era messa subito in discesa per i rossoblù, grazie all’espulsione (molto dubbia, per usare un eufemismo) di Damiano dopo soli otto minuti. Ci é voluta però un’ora abbondante per abbattere la muraglia del gruppo di Andrea Di Muro, che ha ha resistito per quanto ha potuto, ma ha poi dovuto alzare bandiera bianca di fronte alla prodezza di Castellucci, alla rete di Gazzera ed al sigillo finale di...