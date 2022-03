La Mappanese regge in 10 vs 11, ma un super Perazzolo la ribalta nel finale

Un Perazzolo da cuori forti. È servita tutta l’esperienza e, per una volta, anche la vena realizzativa del capitano del Gassino per ribaltare una partita difficilissima. La Mappanese infatti ha giocato una grande gara, è andata in vantaggio con il rigore di Bobbio e ha resistito per quasi tutto il secondo tempo in inferiorità numerica (doppio giallo a Poleo). Il fortino retto da Piazza & Co. ha retto fino al 37’ della ripresa, ma nel giro di cinque minuti un super Perazzolo l’ha ribaltata con una doppietta da bomber consumato, lui che di mestiere fa il difensore centrale. La doppietta...

