Svetta Montanino, è impresa: il Lesna Gold ferma il Cenisia in nove uomini

Cenisia-Lesna Gold è una sfida bolletta, ricca di colpi di scena e dall'inatteso epilogo. Il risultato finale dice 3-3 e caratterizzato da rimonte e contro rimonte viene deciso da una firma di testa da una squadra in inferiorità numerica, Samuele Montanino è l'uomo dei gol importanti. Massimo Ricetti per il suo Cenisia opta sul consolidato 4-3-3 a trazione offensiva: Popa in porta, difesa con Rossi, Testore, Magone e Tortomano; centrocampo affidato ai piedi educati di Cenere, Giancaspro e Pamato; tridente leggero con Carmagnola, Saletti e Fathi. Marco Bonello risponde con il suo consolidato 5-3-2 di grande solidità: tra i pali...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con