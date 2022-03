Montanari eroe per un giorno, l'Orbassano super con il Villastellone

La freddezza dal dischetto di Gabriele Montanari decide lo scontro da alta classifica tra Villastellone e Orbassano. Tante occasioni da ambo le parti ma un solo gol, in quella che si è rilevata una partita a scacchi tra due grandi allenatori. Giulio Zanotti per difendere la prima posizione si è affidato al 4-2-3-1: Bledig tra i pali; Gariglio, Cavaglià, Vitrotti e Filincieri in difesa; mediana giostrata da Carpignano e Collura; in trequarti Altavilla, Presta e Petullo ad agire dietro l'unica punta Angeloni, esterno adattato nel ruolo per l'infortunio di Massera. Fabio Boggian assapora l'odore di impresa e riponde con un...

