Tra Burocrazia e Cigliano è 1-1: la squadra si tappa il naso e scongiura l'esilio

Alla fine il campo Mario Bassanino resterà nelle disponibilità dell'ASD Cigliano Calcio, pur con una convenzione al ribasso rispetto alla stragrande maggioranza degli accordi tra pubblica amministrazione e società calcistiche in vigore in qualsiasi parte d'Italia e dovunque ci si giri a destra o a sinistra uscendo dal territorio ciglianese. Pare che sia stata dunque scritta quasi la parola fine alla tiritera all'italiana che nelle scorse settimane aveva disturbato non poco l'attività e la programmazione del club giallorosso del presidente Giorgio Testore. Alle prese con una burocrazia che chissà perchè, prima non ha prodotto una nuova proposta di convenzione una volta scaduta e ri-scaduta (leggasi proroga di 6 mesi) quella in vigore con gli Orizzonti United che avevano concesso a loro volta al Cigliano l'utilizzo della struttura, e poi ha proposto un documento inusuale per quanto si vede in giro a livello di strutture sportive. Bar e biglietteria al Bassanino a quanto pare devono rimanere chiusi e anche il perchè di questo è un vero mistero. Altre questioni invece sono state appianate. Il tutto dopo che la società di Testore visto la piega che stava prendendo la «trattativa» ha deciso di rivolgersi ad un avvocato, nella fattispecie Roberto Scheda, legale vercellese non certo l'ultimo arrivato. Convenzione dunque ok, tappandosi il naso su alcuni passaggi, ma con lo scopo di poter comunque garantire una continuità verso i tesserati dell'ASD Cigliano Calcio.

Ecco il comunicato rilasciato dalla società del presidente Giorgio Testore una volta trovata una quadra: «Si è tenuto in data 24 marzo alle 19.30, su richiesta del Comune di Cigliano presso la sede comunale, un incontro con il sindaco e la giunta per la questione dell'utilizzo del campo Mario Bassanino. Fermo restando il nostro convincimento, dettato anche dai rilievi fatti dal nostro Legale, avvocato Roberto Scheda, che l'impostazione della convenzione così come prospettataci è errata e frutto di interpretazioni sbagliate, scritta in modo arcaico e complesso, al termine di una lunga discussione, si è raggiunto un accordo di massima che recepisce un verbale che farà parte integrante della convenzione, le integrazioni le precisazioni da noi fatte e riguardanti precisamente: - integrazione dell'articolo 8 Penalità; - esonero del servizio di portierato nel caso di uso scolastico dell'impianto; - allegato verbale di consegna dell'impianto ed elenco dei lavori a carico del Comune; - uso del locale bar per altri scopi. Abbiamo sottoscritto questo accordo per permettere ai nostri bambini e tesserati di continuare a correre sull'impianto di Cigliano ma rimaniamo nella nostra posizione di non comprendere perchè in tutti gli altri impianti sportivi dei paesi a noi viciniori dal più grande al più piccolo vi sono sia un locale Bar ed una Biglietteria. Solo a Cigliano questo non è possibile! Sottolineiamo infine che tutto questo bailamme e rilevanza mediatica non sarebbe accaduta se il Sindaco, nonché assessore allo Sport, avesse accettato la nostra prima richiesta di incontro per il giorno 10 febbraio 2022 che lo stesso ci ha negato non presentandosi, così come ha nuovamente fatto il 21 marzo 2022.

Rimangono alcune domande che ci poniamo senza avere avuto per ora una risposta: 1) perchè è da giugno 2021 che le sostituzioni degli irrigatori guasti del campo principale non sono state fatte, malgrado il Responsabile dell'Ufficio Tecnico sia stato più volte avvisato di tale problema e che esista un verbale da lui redatto che prevedeva questo? 2) Perchè a tutt'oggi nulla è stato fatto nei locali sottostanti le tribune che in caso di pioggia hanno infiltrazioni importanti, malgrado una comunicazione da noi inviata in data 27/07/2021. Non sarebbe il caso di conservare al meglio un impianto che in moltissimi ci invidiano? 3) Perchè malgrado una nostra comunicazione del 20 settembre 2021 non sono state messe a posto le reti di recinzione del campo di allenamento, molto danneggiate e pericolose per i bambini che su quel campo si allenano ogni giorno? Infine viste le dichiarazioni del Sindaco rese su un giornale locale dove dichiara «Ho accettato questo incontro solo per l'interesse dei bambini iscritti. Non certo per i dirigenti del Cigliano Calcio e per i loro comportamenti» possiamo dire solo questo: «Noi abbiamo sottoscritto questo verbale di intenti non solo per i bambini, ma per tutta la Comunità Ciglianese, una comunitò che in questi 2 anni perde ogni giorno dei pezzi e non ci sembrava logico perdesse anche l'attività sportiva dell'ASD Cigliano Calcio. Moltissimi sono stati gli attestati di solidarietà dei Ciglianesi e delle Associazioni Ciglianesi». I nostri comportamenti sono sempre stati trasparenti ed in linea con l'obiettivo di cui sopra. Altri hanno cercato di mescolare la politica al puro nostro interesse per lo sport, cercando di metterla in caciara senza riuscirci. Ora pensiamo al calcio e a chiudere al meglio la stagione in corso e prepararci per la prossima. Naturalmente qualche cambiamento ci sarà a partire da alcuni ruoli dei dirigenti, ma sempre con l'ottica di crescere e migliorare l'attività che stiamo svolgendo e la crescita costante del settore giovanile».