Arfuso, Napolitano ed un super Rrucaj regalano alla Virtus lo scontro playoff

La Virtus Vercelli torna grande con le grandi. La squadra di Gigi Putrino non sbaglia neanche la sfida play off contro il Ponderano e vince 2-1. Succede tutto nella ripresa dopo una prima frazione abbastanza soporifera. Apre Arfuso al 18' poi 3’ dopo il pareggio su rigore di Marra; infine la chiude Napolitano con una zampata in area piccola. Sul punteggio di 1-1 le due squadre sono rimaste in 10 per le espulsioni per reciproche scorrettezze di Petasecca per i gialloneri e di Marra dei biellesi. NERVI TESI. Il campionato della Virtus Vercelli ha regalato due turni negativi ed è...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con