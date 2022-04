Moncalieri 5 stelle: il trittico Giordano-Mastrorosa-Di Biase abbatte il Candiolo

Candiolo-Moncalieri promette un pomeriggio infuocato, promette una sfida tra due filosofie di ottimo calcio e di qualità individuali, promette un jolly per giocarsi il pass playoff con vista promozione. Si fronteggiano i padroni di casa guidati da Enrico Consales, imbattuti da dieci giornate e reduci da una vittoria e un pareggio nelle sfide con Villastellone e Garino, che scendono in campo con il più che consolidato 4-3-1-2: Vannozzi tra i pali; difesa composta da Talarico, Brucoli, Artero e Cardillo; centrocampo con Camisassa, Vetrugno e Longo; in trequarti Caruso dietro alla coppia Ligregni-Pirrello; e gli ospiti biancoblù, reduci da una grande...

