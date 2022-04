Botta e risposta tra Manukyan e D'Agostino, ma a godere è il Vallorco

Un pareggio che non accontenta nessuno. È andata esattamente come voleva il Vallorco (che bel frattempo ha superato il Cgc Aosta per 2-0): Gassino e Montanaro si sono spartite la posta nel big match. Il gruppo di Luca Filograno, composto da ben sei fuoriquota titolari, ha giocato un ottimo primo tempo, andando subito in vantaggio con un gran gol del classe 2003 Vahe Manukyan. I rossoblù avrebbero potuto raddoppiare, ma la sfortuna prima (incrocio dei pali di Torre) e l’imprecisione poi (gol mangiato da Mensa) si sono ritorti contro il Gassino, che nella ripresa si è visto prima assegnare un...

