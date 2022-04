Inzitari glaciale, Pinasca spaziale: la vetta è vostra

"Salutate la capolista" recita un coro famoso in ogni parte d'Italia. Un coro che risuona più forte che mai nel cuore del Pinasca dopo la vittoria esterna per 3-2 con il Garino. Vittoria voluta e trovata nei minuti finali con Paolo Inzitari, vittoria che vale il sorpasso in classifica proprio alla formazione giallorossoblù. Man of the match Alberto Oreglia, autore di due gol e dell'assist decisivo, fattore x che ha portato il Pinasca a quota 48 e davanti a tutti. A nulla è servita una super prestazione da parte di Alessio Palumbo, la sua doppietta alla fine non ha portato...

