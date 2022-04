Tra i fumogeni di una Gassino con tifo inglese è parità

Pareggio che non accontenta nessuno nel big match del girone C di Prima Categoria: Gassino e Montanaro si fermano a vicenda sull'1-1, dove a sorridere è soprattutto il Vallorco che in un colpo solo, in virtù della vittoria sul CGC Aosta, ha sorpassato entrambe conquistando la vetta. Non tutto è perduto, anche perché i rossoblù di Filograno e i gialloblù di Morisi restano a -2, in piena corsa visto che mancano ancora 7 giornate prima della fine. Il racconto della sfida, decisa dalle reti di Vahe Manukyan in apertura e dal rigore siglato da Cristian D'Agostino a inizio secondo tempo,...

