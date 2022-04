Uno due fulmineo Alves-Ferreira: Perosa gelato, Tre Valli pass per la finale conquistato

Il Tre Valli vola in finale di coppa. Impresa compiuta, Perosa superato per 0-2. Risultato raggiunto in cinque minuti, poco dopo la metà della seconda frazione di gioco, con un tap-in di Lima Alves e un rigore trasformato da Montezello Ferreira. Al termine di una sfida combattuta, ricca di occasioni e con protagonisti i portieri ad averla vinta è stata la squadra più compatta. Difesa ordinata e contropiedi di qualità per la formazione di Michele Delvecchio; il Perosa di Danilo Caserio ha controllato maggiormente la sfera non trovando la stoccata vincente pur avendo creato diverse occasioni molto interessanti. Gli uomini...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con