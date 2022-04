Con El Kettani e Saracco il Beppe Viola mette la Pro Collegno nel sacco

Il Beppe Viola di Gianfranco Marangon non sbaglia e con una grande prima frazione ottiene la vittoria con la Pro Collegno di Andrea Santangelo. Sblocca dopo appena trenta secondi Saracco su invenzione di Di Lucia; poi con un siluro rasoterra e con un destro preciso El Kettani sigla le altre due reti. Gli ospiti lottano e creano anche situazioni interessanti su cui non sono precisi. Ora il Beppe Viola resta in zona play-off a cinque punti dalla vetta, per la Pro Collegno arriva invece il sorpasso del Santa Rita, si torna in zona rossa, bisogna rialzarsi e difendersi con le unghie. ...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con