Un'annata da dimenticare: due storiche piazze ufficialmente retrocesse

Di certe storie, come nei più classici film romantici Hollywoodiani, si conosce l'epilogo fin dall'incipit e così è stato per il Rapid Torino e il Borgata Cit Turin, protagoniste del girone D. Forse, in questo caso, la metafora più appropriata è con un amore mai sbocciato, perché rappresenta a pieno quello che queste due squadre e il campionato di Prima Categoria hanno provato, un connubio che in questa stagione non ha funzionato. Inizi difficili, come due fidanzati che sanno che qualcosa non va, umori spenti e tristi, passate le partite nulla è migliorato, si sono aggiunte altre difficoltà e le speranze, di per sè già flebili, sono terminate con cinque giornate d'anticipo.

Caduta biancoazzurra. Il Borgata nelle sue venticinque partite ha ottenuto quattro punti, frutto di quattro pareggi. Andrea Frau, tecnico dei biancoblù per sedici partite, era incappato subito in quattro sconfitte consecutive, per poi ottenere un pareggio in uno spettacolare 3-3 in casa del Santa Rita. Il punto ottenuto in chiave salvezza serviva a poco, però poteva riaccendere la luce giusta per trascinarsi fuori dall'emergenza; invece, come una nave in balia delle onde non si è riusciti a riprendere il controllo del timone, venendo trascinati a fondo. Una sconfitta dopo l'altra, con due pareggi con il Rapid e uno con il Chianocco a spezzare il record negativo. Alla 17esima giornata con le dimissioni di Frau si è compreso il destino della squadra, con il capitano che ha abbandonato la nave sono terminate le speranze. Sulla panchina si è seduto Donato Orlandella per quattro sfide, prima di affidare la formazione al tecnico della juniores Davide Guglielmino, giovane e con idee freschee, tecnico in grado di ottenere ottimi risultati con i più giovani, mantenendoli stabilmente a metà classifica nel proprio girone provinciale. Nelle quattro sfide sotto la sua gestione si è ritrovato equilibrio e pericolosità, impegnando e non poco gli avversari, le tre sconfitte per 3-1 con Venaus, Pro Collegno e Chianocco ne sono una testimonianza, ma ciò non è bastato. Con soli quattordici elementi a disposizione Guglielmino sta facendo di tutto per provare a portare a casa almeno un risultato e per onorare un finale di stagione sulla carta finito troppo presto.



Profondo Rosso. Per il Rapid Torino la sconfitta di misura con il Chianocco alla prima giornata era un segnale incoraggiante, poi confermato dalle successive giornate dove si era riusciti a far sudare per ottenere il risultato lo Spazio Talent (finale 2-4) e il San Giorgio (finale 0-1). Dalla nona giornata però, per la squadra allenata da Corrado Mariconda, è stato un rapido declino. Solo sconfitte con passivi spesso pesanti, con poche buone prestazioni ma importanti, come in casa del Lesna Gold dove è terminata 2-1. Pietro Cartolano, direttore sportivo della società biancorossa, si è preso il compito di allenare la formazione ad interim dalla sedicesima giornata. Con quasi tutti gli elementi della rosa che hanno abbandonato la squadra si è arrivati nell'ultima giornata a disputare il turno di campionato con la juniores e con in panchina Mastropietro, tecnico appunto degli Under 19. Una chiusura non degna, per una squadra che chiuderà presubilmente con i soli due punti conquistati.

Due retrocessioni di due società che per motivi diversi hanno affrontato diverse problemi. Non c'è tempo per i rimpianti, bisogna mettersi al tavolo e studiare il modo per ripartire; per fare in modo, magari già dalla prossima stagione, di tornare nella categoria per giocare con ambizioni diverse.