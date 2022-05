La granitica difesa si gioca il primo jolly: tutto rimandato

I big match sono così, per questione di attimi e sensazioni si possono decidere; ma, d'altro canto, gli stessi attimi possono portare a non cambiare le sorti. Lo sa bene Saracco, esterno del Beppe Viola, che sul destro ha avuto per due volte l'occasione per lasciare il segno ma non ha saputo controllare le emozioni e condannare il Lesna Gold capolista ad una sconfitta. Il calcio è questione di istanti, istanti che fanno terminare 0-0 lo scontro diretto in vista Promozione. Per il Beppe Viola di Marangon il pareggio assicura un altro importante punto in chiave play-off, pratica quasi blindata...

