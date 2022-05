Prima la fake news, poi la festa: il Biassono è in Promozione

Uno scatto da centometristi sotto la tribuna, le braccia alzate al cielo e le casacche blu lanciate in aria. I visi paonazzi per aver corso 90 minuti sotto un sole cocente rigati da lacrime di commozione saranno un ricordo indelebile per i tifosi che, protetti a stento dalle recinzioni, sono venuti ad assistere allo storico passaggio in Promozione del Biassono. E dire che al triplice fischio di Cotti Cottini l'atmosfera a Carugate era tutt'altro che festosa; una “fake news” diffusasi rapidamente tra il pubblico del Comunale e le panchine riportava la clamorosa rimonta nel finale del La Dominante ai danni...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con