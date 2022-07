Partito il restyling gialloblù: nuovo staff tecnico e dodici colpi di mercato

La Bosconerese si è rifatta il look per la stagione 2022/2023. Nel giorno della presentazione della Prima Squadra avvenuta lunedì 25 luglio presso il proprio centro sportivo, la società gialloblù ha annunciato tutte le novità riguardanti la rosa, lo staff tecnico e la dirigenza.

Il presidente Francesco Tassone ha inaugurato la serata dando il benvenuto in società a Giampietro Pedretti (reduce dal titolo di campione regionale e dalla promozione in Prima Categoria con il Ciriè), nuovo direttore sportivo al posto di Luca Moine: «È la prima volta che mi trovo di fronte ad un direttore sportivo voluto da noi e che non faccia parte del direttivo della Bosconerese. In questi anni abbiamo sempre fatto tutto in casa ed è una cosa che quasi mi emoziona. Lui ha sposato la nostra causa e noi abbiamo sposato la sua. Sono contento perché Pedretti era da tanti anni che voleva venire a Bosconero: finalmente gli abbiamo dato la possibilità di costruire la nostra Prima Squadra».

Ricevuto la parola, il neo direttore sportivo ha voluto spendere alcune parole d'affetto al suo predecessore: «Voglio ringraziare Luca Moine, sono con onore il suo successore perché ha lavorato tanti anni nel mio ruolo e ha fatto tantissimo per la Polisportiva Bosconerese: se buona parte della struttura e della squadra attuale, che ora dovrò gestire io, è qua è molto per merito suo». Subito dopo Pedretti si proietta sulla squadra costruita insieme al nuovo allenatore, Francesco Parisi (ex Real Orione): «Voglio parlare di continuità: come prima cosa ho voluto confermare ciò che c'era di buono e ciò che ha funzionato negli anni scorsi. Proprio per questo io e Parisi abbiamo voluto mantenere il più possibile l'ossatura presente. Abbiamo costruito un bel mix di calciatori esperti e di giovani: puntiamo molto su quest'ultimi perché rappresentano il nostro futuro, la nostra scuola calcio ha non a caso circa 80 iscritti. Secondo me il motivo dei giovani dev'essere dominante nel calcio attuale: loro devono giocare a pallone e crescere amando questo sport per tanti anni. In questi giorni ho inoltre conosciuto una persona importante come Zinedine Zidane: gli ho raccontato della mia figura professionale in ambito calcistico e lui mi ha risposto affermando che non mi devo dimenticare dei giovani in quanto loro devono giocare a pallone e non smettere. Il calcio dev'essere infatti qualcosa che unisce e i ragazzi devono rimanere legati a qualcosa di positivo, ossia lo sport».

Non a caso Pedretti ha messo segni ben dodici nuovi acquisti, molti dei quali sono nati negli anni Duemila: Diego Abbascià, Alex Cata (dalla Pianese), Riccardo Curreli, Antonio Gagliardi, Paolo Fornero, Matteo Gazzetta, Daniele Greco (ex Ardor San Francesco), Nicolò Iovino (ultima stagione allo Spazio Talent Soccer), Alessandro Lombardo e Giuseppe Petrone. A questi si aggiungono Simone Tarella (in arrivo dall'Aglié Valle Sacra) e Matteo Vironda.

L'ex dirigente del Ciriè è inoltre chiaro fin da subito sugli obiettivi della prossima stagione: «Sarà una battaglia dal 23 agosto, giorno in cui incominceremo la preparazione, fino all'ultima domenica di maggio. I ragazzi della rosa sono tutti collaudati e pronti ad affrontare questo campionato che conoscono molto bene. L'anno scorso, con il Ciriè, ho sempre detto pensiamo a salvarci e poi vedremo. Anche qui, sento di fare la stessa dichiarazione: incominciamo ad ottenere la salvezza, tutto ciò che verrà di più sarà decisamente di guadagnato. Partiamo con un profilo umile e tranquillo ma sono estremamente consapevole dei valori di questa squadra, che non può solo salvarsi. Ho avuto modo di conoscere tre anni fa a Leinì il nostro allenatore: lui è abituato a lavorare con i giovani e i più esperti. Ha una certa esperienza anche di calcio giocato e sono sicuro che farà molto bene».

Francesco Parisi, nuovo allenatore della Bosconerese che avrà Luca Chiaroni e Davide Flore come collaboratori oltre a Claudio Longhin come preparatore dei portieri, è sulla stella linea di pensiero di Pedretti per quanto riguarda gli obiettivi stagionali: «Siamo uno staff che ha voglia e piacere di fare un grandissimo lavoro. Concordo con il nostro direttore sportivo sul basso profilo perché bisogna lavorare molto durante la settimana: il risultato della domenica dipende molto da come lavori negli allenamenti. Un obiettivo sicuramente da raggiungere è quello di giocare a calcio e avere un'impronta ben definita. Dobbiamo cercare di fare la nostra partita su tutti i campi, sia dal punto di vista mentale che da quello calcistico. Vogliamo dare fin da subito un messaggio: faremo di tutto per mettere i giocatori nelle condizioni ideali affinché possano dare il meglio durante la stagione. Anche la comunicazione sarà molto importante perché i ragazzi potranno confrontarsi con noi senza alcun tipo di problema su qualsiasi aspetto. Noi quattro, senza di loro, non siamo nulla».