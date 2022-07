Ripescaggi e TotoGironi Prima: come cambiano le categorie sotto l'Eccellenza

QUESTO CONTENUTO LO TROVI SUL GIORNALE IN EDICOLA IL 25 LUGLIO A PAGINA 25 È cambiato tutto in quella sera di venerdì 22 luglio. Non è l’inizio di un romanzo giallo, ma il preludio alla stagione 2022/2023 dei Dilettanti, che è partito con un terremoto fragoroso: il Rivoli è stato escluso dall’Eccellenza. Il piatto clou del weekend appena passato lo mettiamo momentaneamente da parte (tutta la vicenda approfondita a pagina 26 del giornale in edicola da lunedì 25 luglio) e dedichiamoci a chi passerà di categoria attraverso i ripescaggi.ECCELLENZA Lo sapevamo noi e lo sapevano tutti...